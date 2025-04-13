Новый Майк Тайсон: восходящая звезда и надежда мирового бокса Мозес Итаума

Мозес Итаума — одно из самых ярких открытий в мире профессионального бокса последних лет. Молодой британец с нигерийскими корнями стремительно ворвался в супертяжелый дивизион, демонстрируя не только впечатляющую физическую мощь, но и зрелость, нехарактерную для его возраста, сообащет İdman.biz.

Ранние годы и любительская карьера

Мозес Энрико Итаума родился 28 декабря 2004 года в Словакии, но вырос в Чатеме, Англия. С юных лет он проявлял выдающиеся способности в боксе, став трёхкратным чемпионом Европы среди юниоров и победителем чемпионата мира среди молодёжи до 19 лет в 2022 году. Эти достижения обеспечили ему место в сборной Великобритании.

Переход в профессионалы и стремительный взлёт

В 2023 году Итаума дебютировал на профессиональном ринге и с тех пор не знает поражений. Его рекорд составляет 11 побед (9 нокаутом) без единого поражения. Особенно впечатляет его способность завершать бои в ранних раундах: семь из девяти нокаутов пришлись на первый раунд.

Среди его соперников были такие опытные бойцы, как Мариуш Вах и Иштван Бернат. В бою против Ваха в июле 2024 года Итаума одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, продемонстрировав свою агрессию и технику.

Оценка перспектив и сравнение с легендами

Эксперты и промоутеры отмечают, что Итаума обладает потенциалом стать доминирующей фигурой в супертяжёлом весе. Его называют «новым Майком Тайсоном» за агрессивный стиль и способность быстро завершать бои. В 2024 году он был признан «Проспектом года» по версии журнала The Ring.

В рейтингах основных международных боксёрских организаций он занимает высокие позиции: 10-е место в WBA, 14-е в IBF и 6-е в WBO. По рейтингу BoxRec его лучшая позиция — 41-я в мире.

Следующий бой: испытание опытом

24 мая 2025 года в Глазго, Шотландия, Мозес Итаума проведёт свой следующий бой против 41-летнего американца Майка Балогуна. Балогун, бывший игрок в американский футбол, перешел в бокс в 2014 году и имеет рекорд 21 победа (16 нокаутом) и 1 поражение. Этот поединок станет первым выступлением Итаумы в 2025 году и важным этапом в его карьере.

Мозес Итаума продолжает уверенно двигаться к вершинам мирового бокса. Его стремительный прогресс и впечатляющие выступления делают его одним из самых перспективных бойцов современности.

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