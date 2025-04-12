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Гимназиада: Азербайджанские боксеры завершили соревнования с 21 медалью - ФОТО

Бокс
Новости
12 Апреля 2025 15:33
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Гимназиада: Азербайджанские боксеры завершили соревнования с 21 медалью - ФОТО

Завершились соревнования боксеров на спортивных играх ISF U15 Гимназиады, проходивших в Сербии.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, в последний день соревнований сборная Азербайджана завоевала еще четыре золотые и три серебряные медали.

В составе нашей команды Назрин Абдуллазаде (38 кг) в финале победила Людмилу Васильченко (Украина), Тунджа Муршудова (40 кг) - Елизавету Калищук (Украина), Хумар Джафарли (Азербайджан) - Валерию Базилюк (Украина), а Бабек Абдуллаев (40 кг) - Андрея Чашу (Румыния) и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Серебряными медалями довольствовались Исмаил Асланлы (50 кг), Сабир Рустамов (57 кг) и Камала Гасанова (54 кг), проигравшие в решающем поединке.

Таким образом, сборная страны по боксу, в составе которой на Гимназиаде соревновались 22 спортсмена, завершила Игры с 21 медалью. Наша команда завоевала девять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых награды.

Ранее первое место заняли боксеры Айсан Мириева (46 кг), Нурлан Мусеибли (66 кг), Зиреддин Рустамлы (70 кг), Мехран Расулов ​​(75 кг) и Юсиф Агакишиев (80 кг). Айша Мурадова (44 кг), Амир Гасанов (48 кг), Нурай Гафарова (48 кг), Лейла Махмудлу (51 кг), Сархан Ахвердиев (63 кг) завоевали серебро, Кязым Бахишов (42 кг), Азад Мамедли (44 кг), Юсиф Али (52 кг) и Нариман Али (54 кг) - бронзовые медали.

İdman.biz

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