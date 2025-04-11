Гимназиада: Азербайджанские боксеры завершили день с 13 медалями — ФОТО

Соревнования по боксу на Играх ISF U15 Гимназиады продолжаются.

Как передает корреспондент İdman.biz из Сербии, во второй день турнира, проходящего в Златиборе, на ринг вышли 16 спортсменов сборной Азербайджана.

Кямаля Гасанова (54 кг), Бабек Абдуллаев (40 кг), Исмаил Асланлы (50 кг) и Сабир Рустамов (57 кг) вышли в финал.

Нурлан Мусаибли (66 кг), Зиреддин Рустемли (70 кг), Мехран Расулов (75 кг)), Юсиф Агакышиев и Айсан Мириева завоевали золотые медали.

Амир Гасанов (48 кг), Сархан Хагвердиев (63 кг), Айша Мурадова (44 кг), Нурай Гафарова (48 кг) и Лейла Махмудлу (51 кг) уступили в решающих схватках и стали серебряными призёрами.

Казым Бахышов (42 кг), Юсиф Али (52 кг) и Азад Мамедли (44 кг) завоевали бронзовые медали.

Таким образом, общее число медалей сборной Азербайджана по боксу на Гимназиаде достигло 14: пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Ранее бронзу также выиграл Нариман Али (54 кг).

Отметим, что в заключительный день соревнований за золотые медали будут бороться ещё 4 девушки и 3 юноши из нашей сборной.

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