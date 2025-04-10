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Гимназиада: 10 азербайджанских боксеров начали с победы – ФОТО

Бокс
Новости
10 Апреля 2025 20:10
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Гимназиада: 10 азербайджанских боксеров начали с победы – ФОТО

На Играх ISF U15 в рамках Гимназиады стартовали состязания боксеров.

Как сообщает корреспондент İdman.biz в Сербии, в первый день соревнований, проходящих в Златиборе, 10 спортсменов сборной Азербайджана одержали победу в стартовых поединках.

В составе нашей команды победу одержали: Бабек Абдуллаев (40 кг), Азад Мамедли (44 кг), Исмаил Асланлы (50 кг), Юсиф Али (52 кг) и Камаля Гасанова (54 кг). Все они вышли в полуфинал и гарантировали себе минимум бронзовые медали.

В финал прошли Айсана Мириева, Лейла Махмудлу (51 кг), Нурлан Мусаибли (66 кг), Зиреддин Рустамли (70 кг), Мехран Расулов (75 кг).

Другой наш боксер, Нариман Али (54 кг), в полуфинале проиграл и завершил свои выступления в Гимназиаде с бронзовой медалью.

Стоит отметить, что соревнования среди боксеров завершатся 12 апреля.

İdman.biz

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