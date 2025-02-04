4 Февраля 2025
RU

Состоялась церемония открытия первенства Азербайджана - ФОТО

Бокс
Новости
4 Февраля 2025 15:39
6
Состоялась церемония открытия первенства Азербайджана - ФОТО

Состоялась церемония открытия первенства Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, организованное в Бакинском центре бокса, началось с парада команд-участниц.

Выступивший далее советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов заявил, что проведение соревнований по боксу в нашей стране стало традицией и в течение года планируется организовать ряд международных турниров.

Гусейнов подчеркнул, что отрадно, что из 319 участников соревнований 39 - женщины-боксеры:

"На первенство Азербайджана были приглашены также международные судьи из-за рубежа. В этом году, как и каждый год, мы ожидаем успешных результатов на международных аренах от нашей молодежной сборной по боксу, которая будет сформирована из сильнейших".

Представитель Министерства молодежи и спорта Микаил Новрузов рассказал о важности соревнований и пожелал участникам успехов.

После исполнения государственного гимна первенство было объявлено открытым.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся девятого февраля, примут участие 319 боксеров (280 юношей, 39 девушек) из 62 команд. На первенстве определятся победители в 14 весовых категориях среди юношей и в семи среди девушек.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

62 команды в первенстве Азербайджана
3 Февраля 18:34
Бокс

62 команды в первенстве Азербайджана

На соревнованиях, которые пройдут в Боксерском центре, определятся победители в 14 весовых категориях среди юношей и в семи среди девушек
Наши боксерши выступят на международном турнире в Белграде
3 Февраля 16:12
Бокс

Наши боксерши выступят на международном турнире в Белграде

Отправившиеся сегодня в Белград спортсменки вернутся в Баку 10 февраля
Прошедшая в Баку Ночь чемпионов IBA вошла в тройку лучших по уровню организации
3 Февраля 15:00
Бокс

Прошедшая в Баку Ночь чемпионов IBA вошла в тройку лучших по уровню организации

Вечер, прошедший в Национальной арене гимнастики в рамках 100-летия Федерации бокса Азербайджана, отличился в плане организации
Равшан Ходжаев: "Основное внимание уделяем подготовке к турниру в Болгарии"
28 Января 09:00
Бокс

Равшан Ходжаев: "Основное внимание уделяем подготовке к турниру в Болгарии"

Узбекский специалист оценил прошедшие в Гёйгёле учебно-тренировочные сборы нашей национальной команды и рассказал о планах на будущее
С кем встретится победитель боя Бетербиев - Бивол?
24 Января 22:11
Бокс

С кем встретится победитель боя Бетербиев - Бивол?

Россияне, которые будут бороться за титул, выйдут на ринг в Саудовской Аравии 22 февраля
Обращение к Трампу по поводу бокса
23 Января 20:25
Бокс

Обращение к Трампу по поводу бокса

Включат ли бокс в программу Олимпийских игр 2028 года?

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу