Состоялась церемония открытия первенства Азербайджана - ФОТО

Состоялась церемония открытия первенства Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, организованное в Бакинском центре бокса, началось с парада команд-участниц.

Выступивший далее советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов заявил, что проведение соревнований по боксу в нашей стране стало традицией и в течение года планируется организовать ряд международных турниров.

Гусейнов подчеркнул, что отрадно, что из 319 участников соревнований 39 - женщины-боксеры:

"На первенство Азербайджана были приглашены также международные судьи из-за рубежа. В этом году, как и каждый год, мы ожидаем успешных результатов на международных аренах от нашей молодежной сборной по боксу, которая будет сформирована из сильнейших".

Представитель Министерства молодежи и спорта Микаил Новрузов рассказал о важности соревнований и пожелал участникам успехов.

После исполнения государственного гимна первенство было объявлено открытым.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся девятого февраля, примут участие 319 боксеров (280 юношей, 39 девушек) из 62 команд. На первенстве определятся победители в 14 весовых категориях среди юношей и в семи среди девушек.

İdman.biz