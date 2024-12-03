3 Декабря 2024
RU

Бетербиев - Бивол: объявлена дата реванша

Бокс
Новости
3 Декабря 2024 11:00
8
Бетербиев - Бивол: объявлена дата реванша

Объявлено время реванша между профессиональными боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, выступающими в полутяжелом весе.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Он поделился постером турнира. Поединок Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля 2025 года. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, что Бетербиев, выигравший поединок между этими боксерами 13 октября, сохранил пояса IBF, WBC, WBO, завоевал титулы WBA Super и IBO и стал абсолютным чемпионом.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Боксеры "Одлар Юрду" стали чемпионами в Германии - ФОТО
28 Ноября 21:12
Бокс

Боксеры "Одлар Юрду" стали чемпионами в Германии - ФОТО

Турнир, прошедший в Гёрциге, имел большое значение с точки зрения рейтинга боксеров
Федерация бокса Нахчывана прекратила свою деятельность
28 Ноября 12:53
Бокс

Федерация бокса Нахчывана прекратила свою деятельность

Это произошло вчера
Королева ринга и подиума: невероятная история Лейлы Табасаранской. Интервью из Лондона
27 Ноября 19:15
Бокс

Королева ринга и подиума: невероятная история Лейлы Табасаранской. Интервью из Лондона

"Хочу стать моделью"
Магомедрасул Меджидов: "Я доказал, что еще не стар и могу драться" - ИНТЕРВЬЮ
24 Ноября 17:59
Бокс

Магомедрасул Меджидов: "Я доказал, что еще не стар и могу драться" - ИНТЕРВЬЮ

Единственный в Азербайджане трехкратный чемпион мира по любительскому боксу хочет и дальше поднимать флаг страны на соревнованиях
Анонсирован очередной бой Тайсона
16 Ноября 13:53
Бокс

Анонсирован очередной бой Тайсона

На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений
Джейк Пол - о победе над Майком Тайсоном: Я боялся, что он сделает мне больно
16 Ноября 10:40
Бокс

Джейк Пол - о победе над Майком Тайсоном: Я боялся, что он сделает мне больно

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол дал комментарий после победы над 58-летним легендарным тяжеловесом Майком Тайсоном

Самое читаемое

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван, игрок хозяев потерял сознание - ВИДЕО
1 Декабря 21:48
Мировой футбол

Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван, игрок хозяев потерял сознание - ВИДЕО

Игрок упал на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге