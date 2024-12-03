Бетербиев - Бивол: объявлена дата реванша

Объявлено время реванша между профессиональными боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, выступающими в полутяжелом весе.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Он поделился постером турнира. Поединок Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля 2025 года. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, что Бетербиев, выигравший поединок между этими боксерами 13 октября, сохранил пояса IBF, WBC, WBO, завоевал титулы WBA Super и IBO и стал абсолютным чемпионом.

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