Магомедрасул Меджидов: "Я доказал, что еще не стар и могу драться" - ИНТЕРВЬЮ

Единственный в Азербайджане трехкратный чемпион мира по любительскому боксу Магомедрасул Меджидов вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. 28 сентября на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Баку даргинец, призер Олимпийских игр, одержал победу в категории +92 кг над казахстанцем Нурсултаном Аманжоловым.

Как сообщает İdman.biz, профессиональный боксер дал обширное интервью сайту Prosport.Az.

- Поздравляю вас с победой. Как для вас прошла встреча?

- Конечно, учитывая результат, все прошло хорошо. Правда, были трудные моменты. Соперник тоже был не слабым. Он был высоким, тренированным спортсменом. Учитывая, что я не дрался 3,5 года, к рингу было сложно привыкнуть. Думаю, это тоже пройдет и я пойду дальше. Мы очень гордимся тем, что снова поднимаем флаг Азербайджана в нашей родной стране. С этого момента я буду продолжать поднимать флаг, пока в моем теле есть силы.

- Встречались ли вы раньше с этим соперником на уровне любительского бокса?

- Нет. Я не встречал его даже тогда, когда активно участвовал в любительских боях. Тогда он был еще молод.

- Как вы упомянули, через 3,5 года вы вернулись на ринг представлять Азербайджан. Какие чувства у вас возникли?

- Конечно, ощущения очень приятные. Заниматься боксом я начал поздно - в 19 лет. Поединков, в которых меня нокаутировали, не было. Нокдауны также были редкостью. Поэтому бокс меня никогда не беспокоил. Здоровье мне позволяет. Правда, были определенные трудности. Поэтому я не мог заниматься боксом более трёх лет...

- Что заставило вас взять такой перерыв?

- Моя иммунная система была немного слабой. Потому что я долгое время тренировался и боролся. Я не мог уделить время отдыху.

- Ходили слухи, что вы попали в автокатастрофу...

- Нет, слава богу, такого инцидента не было. Как я уже сказал, моя иммунная система ослабла, и в последнем бою я сломал правую ногу. Потратил 3-4 месяца на восстановление ноги. Потом были некоторые трудности. Сейчас я не хочу никого винить. Возможно, кто-то неправильно направлял мою карьеру.

- Это была ваша пятая встреча в профессиональном боксе. До этого было 3 победы и 1 поражение...

- Да, это так. То поражение было в последнем бою. Хоть я и увернулся от удара, но упал и сломал ногу.

- Я понимаю, что вы не думаете о завершении карьеры...

- Тренируюсь уже давно. Просто для меня не создавалось возможности для боя. Новое руководство Федерации бокса Азербайджана уже начало серьезную работу по развитию профессионального бокса. Это тоже очень приятно. Они поддерживают наших молодых профессиональных боксеров и работают, чтобы помочь им двигаться вперед. Я тоже присоединился к команде. Вновь буду защищать честь Азербайджана как боксер, а при необходимости помогу, чем смогу, как тренер и менеджер. Азербайджанская команда мне очень дорога и заботится обо мне. Хотя я родом из соседнего Дагестана, в 2010 году Азербайджан взял меня под свое крыло. Я горжусь этим. Конечно, в первую очередь я хотел бы поблагодарить господина Президента за такую ​​заботу о спорте. Он всегда со спортсменами. Предыдущий глава федерации Кямаледдин Гейдаров также поднял уровень бокса. Эту работу продолжает и нынешний президент Сахиль Бабаев. Есть новый состав, новая власть. Самир (имеется в виду советник президента федерации Самир Гусейнов - ред.) тоже очень приятный, профессиональный, умный человек. Он учился в США. У него большие планы на будущее. Для Федерации открыт новый путь.

- Вы были травмированы в последнем бою. Насколько это серьезно?

- Такие микротравмы случаются постоянно. Ничего страшного. Правда, в этом возрасте неприятно получать такие травмы. На самом деле такие травмы вызваны не сильным ударом. Просто человеческое лицо имеет мелкие кости и кожа тонкая. Поэтому такие травмы встречаются часто.

- Когда был ваш последний бой в Азербайджане? Помните?

- Если не ошибаюсь, мой последний бой был на соревнованиях, проходивших в Губе в рамках "Baku Fires". В 2015 году я получил серьезную травму в поединке с грузинским спортсменом на Европейских играх. Меня прооперировали. Отсутствовал 3 месяца. Прошло почти 10 лет. После этого я не боролся в Азербайджане. Я считаю Азербайджан, Баку своей родной страной, и мне очень приятно выступать здесь, среди родных стен.

- Сейчас Магомед Абдуллаев борется в любительском боксе в вашем весе. Что вы думаете о нем?

- На тот момент, когда я уходил из сборной, я уже знал, что есть Магомед как достойная замена мне. Это была одна из причин, по которой я перешёл в профессиональный бокс. Господин Кямаледдин сказал мне, что если никого нет, оставайся. Я сказал, что есть Магомед Абдуллаев, он молодой и перспективный. Он заменил меня. Потому что мне хотелось попробовать себя в профессиональном боксе.

- Если бы не он, продолжили бы вы выступать в Азербайджане как боксер-любитель?

- Да, я бы, наверное, остался ненадолго. Как я уже сказал, Магомед достойно меня заменяет. Все совершают ошибки. Ему следует немного поработать над собой. У него уже есть большой опыт. После меня он участвовал в крупных соревнованиях и Олимпийских играх. Ему следует работать немного осторожнее. А еще у них очень хорошие тренеры. Что-то должно немного измениться.

- Проигрыш россиянину Андрею Федосову в вашем четвертом профессиональном бою сыграл психологическую роль в вашем трехлетнем отсутствии в боксе? В любом случае, это поражение было неожиданным после трёх побед подряд...

- Нет, абсолютно никакого психологического напряжения не было (смеется). На самом деле для меня он был очень легким противником. Я просто совершил очень глупую ошибку. Успокоился, подумав, что соперник лёгкий. Думал, что он слабый соперник. Но каким бы слабым он ни был, его удар был сильным. Он также боксер. Мне следовало об этом подумать. В любом случае, если первый удар попадет в цель, неважно, боксер ли это в полутяжелом или тяжелом весе, вы обязательно упадете. Я тоже упал и приземлился на ноги. Хоть и встал, моя нога уже была сломана. На самом деле он был самым слабым среди моих соперников. После этого во время восстановления ноги я каким-то образом подхватил инфекцию и иммунитет ослаб. Другой причины не было, особенно в моем психологическом состоянии. Я тренировался и внезапно снова почувствовал слабость. Не смог полностью восстановить свой иммунитет.

- Как вы думаете, когда состоится следующий бой на профессиональном ринге?

- Я пока не могу этого сказать. Это зависит от организаторов. Подобные соревнования, проводимые AIBA, - отличный вариант вернуться в форму и полностью восстановиться. В настоящее время у меня есть несколько предложений по контрактам, которые я рассматриваю. Я не хочу говорить об этом сейчас. Посмотрю, поговорю. Я хочу вновь поднять флаг Азербайджана на международной арене.

- Обычно, когда выигрываешь, вокруг много людей. Говорят, поражение - сирота. Какова в этом плане ситуация, особенно со стороны спонсоров?

- Конечно, вопрос спонсора зависит от меня, моей подготовки и моих результатов. Как и в моем последнем бою, если я смогу хорошо себя показать и заинтересовать промоутеров, они придут и поговорят. Это еще и бизнес. Я борюсь за них, и они получают от меня прибыль. Это широко распространено в профессиональном боксе. Поэтому победа в сражениях важна. Точно так же, как я выиграл свой последний бой и показал, что в форме и могу продолжать. Я доказал, что еще не стар и могу драться.

- Как думаете, смогли проявить себя перед промоутерами?

- Да. Я доказал, что не устал, нахожусь в форме и поддерживаю ее.

- Наверное, это был не пик формы...

- Конечно, нет. В последнем бою я использовал только 60% своей силы.

İdman.biz