Сархан Алиев: "Мы хорошо проанализировали соперника"

«Вечер чемпионов не будет для нас сложным».
Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по боксу Сархан Алиев (71 кг).
Он рассказал о Вечере чемпионов IBA по боксу, который пройдет в Баку. Алиев заявил, что сегодня вечером приложит все усилия и постарается победить:
«Очень хорошо выступать на соревнованиях, которые пройдут у нас на родине. Потому что это даст нам дополнительную мотивацию. Поэтому готовимся в полную силу. Я верю, что результат каждого из нас будет очень хорошим».
По его словам, до этого он дважды встречался со своим соперником Монх-Эрдэнэ Уранчимэгом (Монголия):
«Он очень хороший и опытный спортсмен. Он трехкратный призер олимпийских игр. Однако мы с учителями хорошо проанализировали моего соперника. Сейчас продолжаем подготовку со сборной U-22. Наша подготовка находится на высоком уровне. Надеюсь, все будет хорошо».
Отметим, что на Вечере чемпионов IBA, которая пройдет 28 сентября Азербайджан будут представлять 4 спортсмена - Ниджат Гусейнов (51 кг), Сархан Алиев (71 кг), Магомед Абдуллаев (+92 кг), Магомедрасул Меджидов (+92 кг).
Банучичек Гусейнли
İdman.biz