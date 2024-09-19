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Сархан Алиев: "Мы хорошо проанализировали соперника"

Бокс
Новости
19 Сентября 2024 12:12
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Сархан Алиев: "Мы хорошо проанализировали соперника"

«Вечер чемпионов не будет для нас сложным».

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по боксу Сархан Алиев (71 кг).

Он рассказал о Вечере чемпионов IBA по боксу, который пройдет в Баку. Алиев заявил, что сегодня вечером приложит все усилия и постарается победить:

«Очень хорошо выступать на соревнованиях, которые пройдут у нас на родине. Потому что это даст нам дополнительную мотивацию. Поэтому готовимся в полную силу. Я верю, что результат каждого из нас будет очень хорошим».

По его словам, до этого он дважды встречался со своим соперником Монх-Эрдэнэ Уранчимэгом (Монголия):

«Он очень хороший и опытный спортсмен. Он трехкратный призер олимпийских игр. Однако мы с учителями хорошо проанализировали моего соперника. Сейчас продолжаем подготовку со сборной U-22. Наша подготовка находится на высоком уровне. Надеюсь, все будет хорошо».

Отметим, что на Вечере чемпионов IBA, которая пройдет 28 сентября Азербайджан будут представлять 4 спортсмена - Ниджат Гусейнов (51 кг), Сархан Алиев (71 кг), Магомед Абдуллаев (+92 кг), Магомедрасул Меджидов (+92 кг).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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