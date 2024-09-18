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"Проведение Вечера чемпионов на моей родине - это большое преимущество"

Бокс
Новости
18 Сентября 2024 11:36
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"Проведение Вечера чемпионов на моей родине - это большое преимущество"

«Думаю, соревнование пройдет хорошо».

Об этом İdman.biz заявил член сборной Азербайджана по боксу Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Он рассказал о Вечере чемпионов IBA по боксу, который пройдет в Баку. Абдуллаев отметил, что то, что эти соревнования пройдут на его родине, является большим преимуществом:

«Поскольку мы будем соревноваться в Баку, наша семья и болельщики смогут приехать нас поддержать. Это дополнительный источник мотивации для каждого спортсмена. Поэтому эта причина поможет нам стартовать лучше на турнирне».

По его словам, с его соперником Кристианом Сальседо (Колумбия) он встречался ранее во время сборов в Италии:

«Впервые нам предстоит профессиональная встреча, состоящая из 8 раундов. Я верю в себя. Надеюсь, этот бой закончится в мою пользу. Желаю успехов всем своим друзьям. Пусть победа будет за нами».

Отметим, что на Вечер чемпионов IBA, который пройдет в рамках IBA 28 сентября, Азербайджан будут представлять 4 спортсмена - Ниджат Гусейнов (51 кг), Сархан Алиев (71 кг), Магомед Абдуллаев (+92 кг), Магомедрасул Меджидов (+92 кг).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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