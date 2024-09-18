В Баку пройдет вечер бокса

28 сентября в Баку пройдет Вечер чемпионов IBA по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в рамках соревнований, которые будут организованы на Национальной арене гимнастики в рамках 100-летия Федерации бокса Азербайджана, пройдут 8 боев с участием сильнейших боксеров мира.

Азербайджанские спортсмены будут представлены на 4 из этих встреч. В весовой категории до 51 кг наш чемпион Европы Ниджат Гусейнов встретится с Джоном Зулуэтой (Филиппины). Призеры чемпионата мира Сархан Алиев (71 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) встретятся с Монк-Эрдэнэ Уранчимегом (Монголия) и Кристианом Сальседо (Колумбия).

На ринг «Вечера чемпионов» IBA также выйдет наш трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+92 кг). Его соперником станет казахстанец Нурсултан Аманжолов.

Отметим, что Вечер чемпионов IBA начнется в 18:00.

İdman.biz