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В Баку пройдет вечер бокса

Бокс
Новости
18 Сентября 2024 10:12
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В Баку пройдет вечер бокса

28 сентября в Баку пройдет Вечер чемпионов IBA по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в рамках соревнований, которые будут организованы на Национальной арене гимнастики в рамках 100-летия Федерации бокса Азербайджана, пройдут 8 боев с участием сильнейших боксеров мира.

Азербайджанские спортсмены будут представлены на 4 из этих встреч. В весовой категории до 51 кг наш чемпион Европы Ниджат Гусейнов встретится с Джоном Зулуэтой (Филиппины). Призеры чемпионата мира Сархан Алиев (71 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) встретятся с Монк-Эрдэнэ Уранчимегом (Монголия) и Кристианом Сальседо (Колумбия).

На ринг «Вечера чемпионов» IBA также выйдет наш трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+92 кг). Его соперником станет казахстанец Нурсултан Аманжолов.

Отметим, что Вечер чемпионов IBA начнется в 18:00.

İdman.biz

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