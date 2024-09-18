Александра Усика задержали - ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Корреспондент, об этом во вторник, 17 сентября, сообщил и выложил соответствующее видео первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк Жан Беленюк.



В настоящее время пока неизвестно, что стало причиной задержания украинского боксера. На обнародованном видео видно, как он в сопровождении охраны уходит в помещение с наручниками на руках.

Обстоятельства выясняют.

İdman.biz