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Бой между Флойдом Мейвезером и Джоном Готти III завершился без объявления победителя

Бокс
Новости
25 Августа 2024 09:47
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Бой между Флойдом Мейвезером и Джоном Готти III завершился без объявления победителя

Сегодня, 25 августа, в Мехико (Мексика) состоялся боксёрский вечер, главным событием которого стал бой легендарного Флойда Мейвезера-младшего и Джона Готти III. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.

Официально первый бой завершился победой Мейвезера в шестом раунде. После досрочной остановки внук известного мафиози Джона Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. В ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Флойд Мейвезер - непобеждённый американский боксёр-профессионал. Он является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.

İdman.biz

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