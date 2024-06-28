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Азербайджанский боксер победил армянина на первенстве Европы и вышел в финал

Бокс
Новости
28 Июня 2024 19:08
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Азербайджанский боксер победил армянина на первенстве Европы и вышел в финал

Азербайджанский боксер-юниор Сафтер Мамедзаде вышел в финал первенства Европы, проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.biz, член сборной, выступающий в весовой категории +80 кг, в полуфинале встретился с армянином Грачем Хачатряном.

Бой завершился победой нашего боксера. Мамедзаде победил своего соперника со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 28:29) и вышел в финал.

В матче за золото он встретится с россиянином Рустамом Гасановым. Бой состоится 30 июня.

Отметим, что в полуфинальных поединках примут участие еще трое боксеров нашей команды.

İdman.biz

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