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Объявлены имена наших боксеров, которые будут участвовать в "Детях Азии"

Бокс
Новости
26 Июня 2024 13:50
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Объявлены имена наших боксеров, которые будут участвовать в "Детях Азии"

Юниорская сборная Азербайджана по боксу, примет участие в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», проходящих в Якутии, Республике Саха.

Как сообщает İdman.biz, тренер национальной сборной Теймур Мамедов даст шанс принять участие в соревнованиях 8 спортсменам - это Нихат Гасымов (48 кг), Имран Ахундов (50 кг), Багир Амирханлы (52 кг), Хагверди Гасанов (57 кг), Нурлан Абишов (60 кг), Ислам Тагиев (63 кг), Валех Эйвазли (66 кг). кг) и Магомед Джафаров (+80 кг).

Турнир будит судить международный судья Анар Нагдиев.

Отметим, что соревнования по боксу пройдут с 29 июня по 5 июля.

İdman.biz

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