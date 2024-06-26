Объявлены имена наших боксеров, которые будут участвовать в "Детях Азии"

Юниорская сборная Азербайджана по боксу, примет участие в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», проходящих в Якутии, Республике Саха.

Как сообщает İdman.biz, тренер национальной сборной Теймур Мамедов даст шанс принять участие в соревнованиях 8 спортсменам - это Нихат Гасымов (48 кг), Имран Ахундов (50 кг), Багир Амирханлы (52 кг), Хагверди Гасанов (57 кг), Нурлан Абишов (60 кг), Ислам Тагиев (63 кг), Валех Эйвазли (66 кг). кг) и Магомед Джафаров (+80 кг).

Турнир будит судить международный судья Анар Нагдиев.

Отметим, что соревнования по боксу пройдут с 29 июня по 5 июля.

İdman.biz