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Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Бокс
Новости
25 Июня 2024 11:18
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Два азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

В столице Боснии и Герцеговины Сараево продолжается юниорский чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований еще трое спортсменов сборной Азербайджана одержали победы.

Нихат Гасымов (48 кг) в 1/16 финала встретился с Вахтангом Джамкочяном (Россия). Бой завершился победой нашего боксера со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28). Во втором поединке Гасымов встретится с Джорджем Фрэнсисом (Англия), освобожденным от первого раунда.

Рза Рзаев также начал чемпионат Европы с победы. Член сборной, выступающий в весовой категории до 70 кг, в 1/8 финала победил Петроса Топалоса (Греция) - 3:2 (29:28, 29:28, 28:29, 28:29, 29:28). В следующем бою он встретится с итальянцем Тиберио Нокаделло.

Сафтер Мамедзаде (+80 кг) боролся против Эрика Лалмиева (Израиль) в 1/8 финала. Наш боксер, победивший своего соперника со счетом 5:0 (29:26, 29:25, 29:26, 29:26, 29:26), прошел в следующий раунд. В 1/4 финала он сразится с Богданом Байзертом (Польша).

Отметим, что чемпионат Европы завершится 30 июня.

İdman.biz

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