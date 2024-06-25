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Хейни ушел "в отпуск", WBC назначил бой Пуэлло-Мартин

Бокс
Новости
25 Июня 2024 10:26
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Хейни ушел "в отпуск", WBC назначил бой Пуэлло-Мартин

WBC удовлетворил просьбу американского боксера Девина Хейни о переводе его в статус «чемпиона в отпуске» и назначил бой за титул между временным чемпионом Альберто Пуэлло, который теперь стал полноценным обладателем титула, и обязательным претендентом Сандором Мартином.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», WBC уже предложил представителям Пуэлло и Мартина начать переговоры о проведении защиты титула, которая должна пройти в ближайшие четыре месяца.

Доминиканец Пуэлло завоевал временный титул WBC лишь пару недель назад, победив раздельным решением судей Гэри Антуана Расселла. Расселл тоже обратился к WBC с просьбой назначить реванш с Пуэлло, и WBC постановил, что Расселл встретится с победителем боя Пуэлло-Мартин.

Статус «чемпиона в отпуске» даст Хейни право провести бой за титул после того, как боксер сочтет возможным вернуться на ринг. В своем прошении Хейни указал, что он «физически, психологически и эмоционально» не состоянии немедленно провести защиту титула.

Недавно компания Top Rank выиграла торги на бой Хейни-Мартин, и Хейни остался неудовлетворен суммой призового фонда. Также на днях Хейни избавился от первого поражения в послужном списке после того, как Спортивная комиссия штата Нью-Йорк дисквалифицировала Райана Гарсию за нарушение антидопинговых правил и отменила результат их поединка.

«Команда Девина Хейни обратилась к WBC с просьбой сменить его статус, потому что ему требуется время на восстановление… он не готов боксировать, — сообщил глава WBC Хосе Сулейман в интервью BoxingScene. — Я поддерживаю Девина Хейни и понимаю причины его решения».

«То, что произошло с Девином Хейни в Нью-Йорке, — это одна из самых больших несправедливостей в боксе, которые я видел, — добавил Сулейман. — Бой против соперника, который не уложился в вес, играл в психологические игры и использовал допинг, но Хейни дрался как воин. После этого боя я стал уважать Хейни еще больше и поддержу любое его решение».

İdman.biz

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