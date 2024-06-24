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Двое наших боксеров начали чемпионат Европы с победы - ФОТО

Бокс
Новости
24 Июня 2024 10:33
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Двое наших боксеров начали чемпионат Европы с победы - ФОТО

В столице Боснии и Герцеговины Сараево стартовал чемпионат Европы по боксу среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, двое спортсменов сборной Азербайджана начали соревнования с победы.

Кянан Асланлы (63 кг) в 1/16 финала встретился с Уильямом Муром (Англия). Бой завершился со счетом 4:1 (29:27, 28*:28, 28*:28, 27:29, 28*:28) в пользу нашего боксера. Во втором поединке Асланлы встретится с ирландцем Эдуардом Хартом.

Адиль Залов (66 кг) также вышел в 1/8 финала. На старте он победил Луку Мазанашвили (Грузия) - 3:1 (27:29, 30:26, 29:27, 28:28, 29:27). В следующем бою Его соперником станет ирландец Джон Махер.

Оба боя состоятся 25 июня.

Отметим, что соревнование завершится 30 июня.

İdman.biz

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