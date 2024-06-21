Наши боксеры примут участие в первенстве Европы

23 июня в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, стартует первенство Европы по боксу среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, в восьмидневных соревнованиях примет участие и сборная Азербайджана.

Под руководством главного тренера юношеской команды Вагифа Кязимова и тренера Агаси Мамедова на соревновании выступят Айхан Гасанов (43), Нихат Гасымов (48 кг), Закир Гасанзаде (50 кг), Али Бахышов (52 кг), Субхан Бабаев (54 кг), Шахин Асланов (57 кг), Вусал Халилов (60 кг), Кянан Асланлы (63 кг), Адиль Залов (66 кг), Рза Рзаев (70 кг), Исмаил Велиев (75 кг), Али Мамишов (80 кг) и Сафтер Мамедзаде (+80 кг).

В женской сборной под руководством тренера Илькина Агаева на ринг выйдут Банучичек Насирли (46 кг), Айлин Назарова (48 кг), Айсун Микаилова (50 кг), Амина Таги (52 кг), Мадина Мамедова (57 кг) и Дениз Бабаева.

Справедливость на соревнованиях будет защищать судья международного уровня Эмиль Гурбаналиев.

Отметим, что наша команда, отправившаяся сегодня в Сараево, 1 июля вернется в Баку.

İdman.biz