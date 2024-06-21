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Фьюри - Усику: Приводи себя в порядок, и я жду тебя в декабре

Бокс
Новости
21 Июня 2024 19:22
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Фьюри - Усику: Приводи себя в порядок, и я жду тебя в декабре

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри настаивает на реванше с абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком после поражения от последнего 18 мая раздельным решением судей.

"Я должен вытащить его оттуда, потому что у меня нет другого решения. Это прискорбно, потому что достаточно сложно просто выиграть бой, не говоря уже о том, что тебе нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова… Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница, так что пусть приводит себя в порядок, и я жду его в декабре", - приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, Усик перебрался в супертяжёлый вес в 2019 году, где провёл шесть боёв и не проиграл ни разу. Реванш Усика с Фьюри предварительно должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.

İdman.biz

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