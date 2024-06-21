Известного боксера дисквалифицировали на год, результат боя с Хейни аннулирован

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк дисквалифицировала американского боксера Райана Гарсию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.ru, Гарсию дисквалифицировали на один год, а также лишили его гонорара за бой против Хейни. Результат этого боя был отменен.

Кроме того комиссия удержала 1,1 млн долларов гонорара Гарсии, который был указан в контракте на бой. Они будут возвращены Golden Boy, и как сообщается, часть из них достанется Хейни.

Согласно решению комиссии в течение дисквалификации Гарсия обязан проходить тестирование на допинг и его результаты должны быть отрицательными.

Напомним, что Гарсия перед публикацией решения комиссии объявил о завершении карьеры.

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