"Я официально на пенсии". Известный боксер объявил о завершении карьеры

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры.

«Я официально на пенсии. Вокруг так много коррупции, что мне пришлось с этим покончить. Я могу заняться актёрским мастерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно. С этим покончено. Самое печальное, что я великий боксёр. Молюсь за всех и надеюсь, что у каждого будет прекрасная жизнь», - написал в своих социальных сетях Райан.

Напомним, 21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни единогласным решением судей. Однако позже стало известно, что в допинг-тесте Гарсии были обнаружены запрещённые вещества.

Ранее 8 июня Гарсия, находясь в нетрезвом состоянии, устроил дебош в отеле в Беверли-Хиллз. Сообщается, что он нанёс заведению ущерб в $ 15 тыс.

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