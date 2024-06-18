Наши боксеры в полном составе выступят на "BRİCS Sports Games Kazan 2024"

Мужская сборная Азербайджана по боксу отправилась в Казань, столицу Татарстана.

İdman.biz сообщает, что наша команда примет участие в международных мультиспортивных соревнованиях «BRİCS Sports Games Kazan 2024».

В турнире наша команда сразится в полном составе. Тренерский штаб на "BRİCS Sports Games Kazan 2024" даст шанс следующим спортсменам: Турал Сарыев (48 кг), Масуд Юсифзаде (51 кг), Амин Мамедзаде (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Магсуд Хасметов (60 кг), Руслан Рустамов (63,5 кг), Наби Искендеров (67 кг), Джавид Челебиев (71 кг), Миршариф Кязимзаде (75 кг), Фаган Мамедов (80 кг), Сеид Сеидов (86 кг), Ватан Гусейнли (92 кг) и Йоханнес Нуриев (+92 кг).

Отметим, что состязания по боксу в рамках мультиспортивных соревнований пройдут 19-22 июня.

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