Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

Интервью İdman.biz азербайджанского боксера Али Исмайлова
- Вы завоевали титул чемпиона стран СНГ на вечере бокса, прошедшем в Москве. Как прокомментируете победу над Расулом Магомедовым?
- Конечно, я оцениваю ее очень высоко. Горжусь тем, что после долгого перерыва могу вернуться на ринг в 50 лет и добиться такого результата. Могу с уверенностью сказать, что я привез в нашу страну первый пояс СНГ. Сделать это смог Али Исмаилов.
- Как вы решили вернуться на ринг спустя долгое время?
- Во время пандемии не было соревнований и мы не могли участвовать в тренировках. В то время я также наблюдал через интернет за тренировочным процессом Майка Тайсона и его боем в Майами после пандемии. Его выступление как будто подтолкнуло меня «заболеть». Я подумал: если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу сделать это в 50? Так и произошло. После года усиленной подготовки и приведения себя в форму я уже участвовал в соревнованиях.
- Как проходила подготовка?
- Я очень серьезно готовился к этому бою. Потому что соперник был серьезным конкурентом. Не хотелось здесь проигрывать. Основные тренировки мы проходили в спортивном клубе «Сабаил». Мы проводили совместные тренировки под руководством Заура Гейбуллаева. Целый день я бегал по новому бульвару, укрепляя дыхание. Я уже привел себя в хорошую форму.
- Вы уже думаете о следующем бою?
- Наши планы на будущее большие. Я должен защитить этот пояс, который выиграл. Я приложу все усилия, чтобы завоевать пояса Европы и мира. Я планирую принести Азербайджану европейский пояс. Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс. Я не сверну с этого пути, пока буду чувствовать в себе силы.
- Каково это - завоевать пояс в 50 лет?
- Для меня это было невероятно. Я никогда не мечтал, что стану чемпионом в 50 лет. Но когда вернулся в профессиональный бокс, то поставил перед собой цель стать чемпионом мира в 50 лет, как всемирно известные и знаменитые люди в этой сфере.
- Когда определятся ваши следующие соперники?
- Пока ничего определенного. Соперника мы узнаем за 2-3 месяца до соревнований и подписываем контракт. Независимо от соперников, я постараюсь победить их всех.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz