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Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

Бокс
Интервью
16 Июня 2024 11:55
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Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

Интервью İdman.biz азербайджанского боксера Али Исмайлова

- Вы завоевали титул чемпиона стран СНГ на вечере бокса, прошедшем в Москве. Как прокомментируете победу над Расулом Магомедовым?

- Конечно, я оцениваю ее очень высоко. Горжусь тем, что после долгого перерыва могу вернуться на ринг в 50 лет и добиться такого результата. Могу с уверенностью сказать, что я привез в нашу страну первый пояс СНГ. Сделать это смог Али Исмаилов.

- Как вы решили вернуться на ринг спустя долгое время?

- Во время пандемии не было соревнований и мы не могли участвовать в тренировках. В то время я также наблюдал через интернет за тренировочным процессом Майка Тайсона и его боем в Майами после пандемии. Его выступление как будто подтолкнуло меня «заболеть». Я подумал: если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу сделать это в 50? Так и произошло. После года усиленной подготовки и приведения себя в форму я уже участвовал в соревнованиях.

- Как проходила подготовка?

- Я очень серьезно готовился к этому бою. Потому что соперник был серьезным конкурентом. Не хотелось здесь проигрывать. Основные тренировки мы проходили в спортивном клубе «Сабаил». Мы проводили совместные тренировки под руководством Заура Гейбуллаева. Целый день я бегал по новому бульвару, укрепляя дыхание. Я уже привел себя в хорошую форму.

- Вы уже думаете о следующем бою?

- Наши планы на будущее большие. Я должен защитить этот пояс, который выиграл. Я приложу все усилия, чтобы завоевать пояса Европы и мира. Я планирую принести Азербайджану европейский пояс. Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс. Я не сверну с этого пути, пока буду чувствовать в себе силы.

- Каково это - завоевать пояс в 50 лет?

- Для меня это было невероятно. Я никогда не мечтал, что стану чемпионом в 50 лет. Но когда вернулся в профессиональный бокс, то поставил перед собой цель стать чемпионом мира в 50 лет, как всемирно известные и знаменитые люди в этой сфере.

- Когда определятся ваши следующие соперники?

- Пока ничего определенного. Соперника мы узнаем за 2-3 месяца до соревнований и подписываем контракт. Независимо от соперников, я постараюсь победить их всех.

Банучичак Гусейнли
İdman.biz

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