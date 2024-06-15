Состоялась встреча с лицензиатами - ФОТО

Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев и члены совета директоров встретились с боксерами, завоевавшими лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Как сообщили İdman.biz в ФБА, руководитель организации высоко оценил лицензию наших боксеров на летние Олимпийские игры Париж-2024 в 5 весовых категориях.

Он подчеркнул, что главная цель - завоевать золотую медаль на Олимпийских играх.

Он отметил, что наша национальная сборная по боксу занимает первое место в Европе по количеству лицензий на Олимпийских играх и четвертое место в мире после Узбекистана, Казахстана и Австралии.

Главный тренер национальной сборной по боксу Педро Роке выразил благодарность руководству федерации за созданные условия и подчеркнул, что они будут работать для того, чтобы наши боксеры добились успеха в ответственных соревнованиях.

Отметим, что нашу страну на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, будут представлять Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

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