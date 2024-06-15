16 Июня 2024
RU

Состоялась встреча с лицензиатами - ФОТО

Бокс
Новости
15 Июня 2024 14:11
42
Состоялась встреча с лицензиатами - ФОТО

Президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сахиль Бабаев и члены совета директоров встретились с боксерами, завоевавшими лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Как сообщили İdman.biz в ФБА, руководитель организации высоко оценил лицензию наших боксеров на летние Олимпийские игры Париж-2024 в 5 весовых категориях.

Он подчеркнул, что главная цель - завоевать золотую медаль на Олимпийских играх.

Он отметил, что наша национальная сборная по боксу занимает первое место в Европе по количеству лицензий на Олимпийских играх и четвертое место в мире после Узбекистана, Казахстана и Австралии.

Главный тренер национальной сборной по боксу Педро Роке выразил благодарность руководству федерации за созданные условия и подчеркнул, что они будут работать для того, чтобы наши боксеры добились успеха в ответственных соревнованиях.

Отметим, что нашу страну на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, будут представлять Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"
Создается новая мировая боксерская лига
14 Июня 15:47
Бокс

Создается новая мировая боксерская лига

На эти цели страна планирует выделить 4-5 млрд долларов США
На этот раз Фьюри во время тренировки... - ВИДЕО
13 Июня 21:08
Бокс

На этот раз Фьюри во время тренировки... - ВИДЕО

В соцсети опубликовано очередное видео известного боксера Тайсона Фьюри
Сбор в Бухаре вместе с Узбекистаном
12 Июня 16:45
Бокс

Сбор в Бухаре вместе с Узбекистаном

Сборы команды за границей продолжатся до 27 июня
"Как и Холифилд, я обязательно этого добьюсь"
12 Июня 12:20
Бокс

"Как и Холифилд, я обязательно этого добьюсь"

"На этот раз мы добились того, чего хотели"
"Бронзовый Али" победил нокаутом в 50 лет и стал чемпионом - ВИДЕО
12 Июня 10:15
Бокс

"Бронзовый Али" победил нокаутом в 50 лет и стал чемпионом - ВИДЕО

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы проверил свои силы в профессиональном бою

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров