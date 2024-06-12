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"Как и Холифилд, я обязательно этого добьюсь"

Бокс
Новости
12 Июня 2024 12:20
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"Как и Холифилд, я обязательно этого добьюсь"

«Это великая победа. Потому что за этим стоит огромный труд».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский боксер Али Исмаилов.

50-летний ветеран, вернувшийся на профессиональный ринг, прокомментировал завоевание титула чемпиона стран СНГ:

«После возвращения мы работали несколько месяцев. Мы здесь в третий раз. На этот раз мы добились того, чего хотели. Спасибо за приглашение. Спасибо организаторам за то, что создали такие условия, чтобы выступать, побеждать и радовать наших болельщиков. Я так счастлив. Спасибо за вашу поддержку, я вас всех люблю. Эту победу я, прежде всего, посвящаю своей семье, жене, сыну и дочери, которые смотрели бой по телевизору в моем родном Азербайджане, в большом и солнечном Баку. Они смотрели и болели. Я благодарю всех москвичей, в том числе всех проживающих здесь азербайджанцев, за поддержку. Я рад, что смог порадовать их своей красивой победой».

Исмаилов также озвучил свою цель:

«Я хочу стать чемпионом мира в одной из версий как Джордж Формен, Рой Джонс, Эвандер Холифилд. Я обязательно этого добьюсь».

Отметим, что Али завоевал титул чемпиона, победив Расула Магомедова.

İdman.biz

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