"Бронзовый Али" победил нокаутом в 50 лет и стал чемпионом - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Али Исмаилов вышел на ринг в 50-летнем возрасте.

Как сообщает İdman.biz, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы проверил свои силы в профессиональном бою.

Он принял участие в вечере бокса, проведенном в Москве промоутерской компанией «Dustum Boxing». Наш боксер, известный как «Бронзовый Али», встретился с Расулом Магомедовым в бою за титул чемпиона стран СНГ в первом тяжелом весе.

Исмаилов, нокаутировавший во втором раунде своего соперника, который до этого не проигрывал, завоевал чемпионский пояс.

Отметим, что Али был третьим в мире в 1999 году и третьим в Европе в 2000 году.

İdman.biz