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Малик Гасанов: "Меня пытаются убедить, что я самый сильный" - ВИДЕО

Бокс
Новости
9 Июня 2024 12:22
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Малик Гасанов: "Меня пытаются убедить, что я самый сильный" - ВИДЕО

«Ответственность должна быть всегда. Если я расслаблюсь, победа не придет».

Об этом заявил боксер сборной Азербайджана Малик Гасанов, который был гостем передачи "İdman Bizdə".

26-летний спортсмен, завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 в весовой категории 63,5 кг, озвучил свои цели в главном соревновании за 4 года:

«Я оправдал доверие своего личного тренера, моего отца Играра Гасанова. Он и главный тренер сборной Педро Роке мотивируют меня. Они пытаются убедить меня, что я самый сильный. Я знаю это. Я фаворит в своем весе. Знаю серьезность конкуренции. Это будут мои первые Олимпийские игры. Чем больше ответственности, тем мне комфортнее. Потому что я доверяю своей подготовке, верю в себя. Мы войдем в историю. Мы порадуем всех любителей бокса, азербайджанский народ. Почему бы не завоевать олимпийское золото? Пришло время писать историю».

Гасанов подчеркнул поддержку отца:

«Мой отец был очень рад, что я завоевал лицензию. Мы часто разговаривали по телефону. Он знал всех моих соперников. Он сказал, в каком стиле мне следует драться. Это оправдалось. Я одержал легкие победы над своими сильными противниками».

Отметим, что Гасанов квалифицировался в Париж-2024 на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходившем в столице Таиланда Бангкоке.

Эмин Ага

İdman.biz

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