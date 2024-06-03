Малик Гасанов: "Мечтаю войти в историю на Олимпиаде" - ВИДЕО

«Я очень рад вернуться на родину с олимпийской лицензией».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский боксер Малик Гасанов (63,5 кг), завоевавший лицензию на Олимпиаду Париж-2024.

Он рассказал, что ему пришлось нелегко в своем весе. Малик отметил, что хочет завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже:

«Это был последний квалификационный турнир, на котором была завоевана лицензия. В моей весовой категории соревновались боксеры примерно из 80 стран. На Олимпиаду квалифицируются 5 сильнейших спортсменов. Я выиграл четыре боя и завоевал лицензию. Я достиг цели, которую ставил перед поездкой на турнир. Теперь впереди следующие цели. Я мечтаю войти в историю и выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я благодарен всем, кто меня поддержал. Особая благодарность главе федерации и тренерам».

Отметим, что 5 боксеров сборной Азербайджана завоевали лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.

İdman.biz