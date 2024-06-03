6 Июня 2024
RU

Малик Гасанов: "Мечтаю войти в историю на Олимпиаде" - ВИДЕО

Бокс
Новости
3 Июня 2024 22:21
54
Малик Гасанов: "Мечтаю войти в историю на Олимпиаде" - ВИДЕО

«Я очень рад вернуться на родину с олимпийской лицензией».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский боксер Малик Гасанов (63,5 кг), завоевавший лицензию на Олимпиаду Париж-2024.

Он рассказал, что ему пришлось нелегко в своем весе. Малик отметил, что хочет завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже:

«Это был последний квалификационный турнир, на котором была завоевана лицензия. В моей весовой категории соревновались боксеры примерно из 80 стран. На Олимпиаду квалифицируются 5 сильнейших спортсменов. Я выиграл четыре боя и завоевал лицензию. Я достиг цели, которую ставил перед поездкой на турнир. Теперь впереди следующие цели. Я мечтаю войти в историю и выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. Я благодарен всем, кто меня поддержал. Особая благодарность главе федерации и тренерам».

Отметим, что 5 боксеров сборной Азербайджана завоевали лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
3 Июня 22:52
Бокс

Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Мое самое большое желание - изменить цвет этой медали на золотой"
Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО
3 Июня 22:08
Бокс

Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО

"Моя самая тяжелая битва была против самого себя"
Наши боксеры, завоевавшие лицензии в Бангкоке, вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО
3 Июня 21:38
Бокс

Наши боксеры, завоевавшие лицензии в Бангкоке, вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев команду встречали сотрудники Министерства молодежи и спорта, коллектив Федерации бокса, представители спортивной общественности, любители бокса и члены семей спортсменов
Хозяин европейского ринга - АНАЛИТИКА
3 Июня 11:27
Бокс

Хозяин европейского ринга - АНАЛИТИКА

Объявлен полный список боксеров, которые примут участие в летних Олимпийских играх Париж-2024
5 боксеров, реанимировавших карьеру, перейдя в другой дивизион - ВИДЕО - ФОТО
2 Июня 21:38
Бокс

5 боксеров, реанимировавших карьеру, перейдя в другой дивизион - ВИДЕО - ФОТО

Эти боксеры перезагрузили карьеру в другом дивизионе
Альфонсо Домингес завоевал лицензию на Париж-2024!
2 Июня 12:26
Бокс

Альфонсо Домингес завоевал лицензию на Париж-2024!

Нашу национальную сборную по боксу во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен