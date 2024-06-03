6 Июня 2024
RU

Наши боксеры, завоевавшие лицензии в Бангкоке, вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО

Бокс
Новости
3 Июня 2024 21:38
183
Наши боксеры, завоевавшие лицензии в Бангкоке, вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, завоевавшая две лицензии на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире по боксу в столице Таиланда Бангкоке, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду встречали сотрудники Министерства молодежи и спорта, коллектив Федерации бокса, представители спортивной общественности, любители бокса и члены семей спортсменов.

Среди наших боксеров лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 завоевали Малик Гасанов (63,5 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). При этом количество спортсменов нашей сборной по боксу, которые отправятся на Олимпиаду, увеличилось до 5. Ранее это право завоевали Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев.

Отметим, что соревнования по боксу на Играх пройдут с 27 июля по 10 августа.

İdman.biz

Новости по теме

Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
3 Июня 22:52
Бокс

Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Мое самое большое желание - изменить цвет этой медали на золотой"
Малик Гасанов: "Мечтаю войти в историю на Олимпиаде" - ВИДЕО
3 Июня 22:21
Бокс

Малик Гасанов: "Мечтаю войти в историю на Олимпиаде" - ВИДЕО

"Я достиг цели, которую ставил перед поездкой на турнир"
Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО
3 Июня 22:08
Бокс

Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО

"Моя самая тяжелая битва была против самого себя"
Хозяин европейского ринга - АНАЛИТИКА
3 Июня 11:27
Бокс

Хозяин европейского ринга - АНАЛИТИКА

Объявлен полный список боксеров, которые примут участие в летних Олимпийских играх Париж-2024
5 боксеров, реанимировавших карьеру, перейдя в другой дивизион - ВИДЕО - ФОТО
2 Июня 21:38
Бокс

5 боксеров, реанимировавших карьеру, перейдя в другой дивизион - ВИДЕО - ФОТО

Эти боксеры перезагрузили карьеру в другом дивизионе
Альфонсо Домингес завоевал лицензию на Париж-2024!
2 Июня 12:26
Бокс

Альфонсо Домингес завоевал лицензию на Париж-2024!

Нашу национальную сборную по боксу во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен