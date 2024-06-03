Наши боксеры, завоевавшие лицензии в Бангкоке, вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, завоевавшая две лицензии на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире по боксу в столице Таиланда Бангкоке, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду встречали сотрудники Министерства молодежи и спорта, коллектив Федерации бокса, представители спортивной общественности, любители бокса и члены семей спортсменов.

Среди наших боксеров лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024 завоевали Малик Гасанов (63,5 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). При этом количество спортсменов нашей сборной по боксу, которые отправятся на Олимпиаду, увеличилось до 5. Ранее это право завоевали Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев.

Отметим, что соревнования по боксу на Играх пройдут с 27 июля по 10 августа.

İdman.biz