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Зейнаб Рагимова в 1/4 финала лицензионного турнира!

Бокс
Новости
1 Июня 2024 11:11
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Зейнаб Рагимова в 1/4 финала лицензионного турнира!

В Бангкоке (Таиланд) продолжается II Всемирный олимпийский лицензионный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в девятый день соревнований на ринг вышла одна спортсменка сборной Азербайджана.

Зейнаб Рагимова (54 кг) в 1/8 финала встретилась с Орнеллой Хавьяриманой (Бурунди). Наша боксерша победила соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26) и вышла в следующий этап.

В следующем поединке Рагимова встретится с Эджи Им (Республика Корея). Если она победит, то завоюет следующую лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024. Бой состоится 2 июня.

Отметим, что в последний день соревнований на ринг также выйдет Альфонсо Домингес (92 кг).

İdman.biz

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