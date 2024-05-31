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Альфонсо Домингес в 1/4 финала

Бокс
Новости
31 Мая 2024 19:09
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Альфонсо Домингес в 1/4 финала

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес одержал очередную победу на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает İdman.biz, член национальной сборной, выступающий в весе 92 кг, в своем третьем поединке встретился с Санджитом Санджитом (Индия).

Бой, прошедший в рамках 1/8 финала, завершился победой нашего чемпиона со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28).

В следующей встрече Домингес проверит свои силы против Элькина Адильбека Уулу (Кыргызстан). Если наш боксер победит, то оформит нашу следующую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Бой состоится 2 июня.

Отметим, что сегодня Малик Гасанов (63,5 кг) завоевал лицензию на Париж-2024, увеличив количество лицензий в нашей сборной до 4.

İdman.biz

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