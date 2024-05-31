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"Обещаю написать новую историю в Париже-2024"

Бокс
Новости
31 Мая 2024 17:18
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"Обещаю написать новую историю в Париже-2024"

«Я завоевал лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил боксер сборной Азербайджана Малик Гасанов (63,5 кг).

Он поделился радостью завоевания лицензии на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке. Третий в Европе поблагодарил всех боксеров, которые поддерживали его на этом пути, и народ Азербайджана:

«Я столкнулся с сильными противниками. Я победил их всех. Когда я приехал сюда, то пообещал, что выиграю лицензию. Я сдержал свое слово. Обещаю написать новую историю на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Жди меня, Париж!»

Отметим, что соревнования в Бангкоке завершатся 2 июня. Борьбу за лицензии продолжают Шамиль Аскеров (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг).

İdman.biz

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