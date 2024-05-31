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Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Бокс
Новости
31 Мая 2024 16:09
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Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, этого успеха добился Малик Гасанов.

Наш спортсмен, выступающий в весе 63,5 кг, завоевал квалификацию на мультиспортивные соревнования на II Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке. Малик присоединился к Ниджату Гусейнову (51 кг), Мураду Аллахвердиеву (80 кг) и Магомеду Абдуллаеву (+92 кг), ранее завоевавшим лицензию на Париж-2024.

При этом сборная Азербайджана стала еще одной европейской страной, завоевавшей наибольшее количество лицензий во французскую столицу. Помимо нашей страны, право быть представленными в 4-х весовых категориях в мужской борьбе завоевали хозяева Олимпиады и Испания. Италия, Турция и Ирландия имеют по три квалификации.

Отметим, что сборная Азербайджана имеет шанс выступить в Париже в шести из семи весовых категорий. Еще двое членов нашей команды продолжают выступления в Таиланде. Среди наших боксеров присоединиться к четверке лицензиатов могут Шамиль Аскеров (57 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг).

İdman.biz

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