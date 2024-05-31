Малик Гасанов едет в Париж!

Азербайджанский боксер Малик Гасанов (63,5 кг) завоевал лицензию на Олимпиаду в Париж.

Как передает İdman.biz, II всемирном квалификационном турнире в Бангкоке он вышел в полуфинал, гарантировав вакансию.

В четвертьфинале наш боксер встречался с Хосе Мануэлем Виафара (Колумбия). Победив соперника со счетом 3:2, Гасанов не только пробился в полуфинал, но и оформил лицензию на Олимпиаду.

Это четвертая путевка на Летние Игры Париж-2024, выигранная сборной Азербайджана по боксу. До Малика Гасанова такого же достижения добились Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Стоит отметить, что соревнования в Бангкоке завершатся 2 июня. Среди наших боксеров, продолжающих выступления, Шамиль Аскеров (57 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Зейнаб Рагимова (54 кг).

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