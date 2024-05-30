Наш боксер победил своего хорватского соперника

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес одержал очередную победу на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке.

İdman.biz сообщает, что член сборной в весовой категории 92 кг в 1/16 финала победил Марко Чачика (Хорватия).

Наш чемпион мира выиграл у соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27).

В 1/8 финала Домингес встретится с Санджитом Санджитом (Индия). Встреча состоится 31 мая.

Отметим, что сегодня на ринг выйдет также Мехсети Хамзаева (57 кг).

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