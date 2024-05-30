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Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

Бокс
Новости
30 Мая 2024 10:55
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Шамиль Аскеров вышел в 1/4 финала лицензионного турнира

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский лицензионный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в седьмой день соревнований Шамиль Аскеров первым вышел на ринг в составе сборной Азербайджана.

Боксер в весовой категории до 57 кг в 1/8 финала встретился с Калебу Тирадо (Пуэрто-Рико). Встреча завершилась победой Аскерова - 3:2 (30:27, 29:28, 30:27, 28:29, 27:30).

В 1/4 финала наш боксер сразится с Мунарбеком Сейитбеком Уулу (Кыргызстан). Встреча состоится 31 мая.

Отметим, что сегодня в 1/16 финала на ринг выйдут Альфонсо Домингес (92 кг) и Мехсети Хамзаева (57 кг).

İdman.biz

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