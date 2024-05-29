Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг

Азербайджанский боксер Малик Гасанов провел свой третий бой на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает İdman.biz, член национальной сборной, выступающий в весе 63,5 кг, в 1/8 финала встретился с Шионом Нишияма (Япония). Встреча завершилась уверенной победой нашего боксера. Выиграв все 3 раунда, Гасанов одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) и вышел в 1/4 финала. Этой победой Малик взял реванш у японца, победившего Тайфура Алиева на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходившем в итальянском Бусто-Арсицио.

Если наш боксер выиграет следующий поединок, он получит лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. 31 мая в четвертьфинале он встретится с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия).

Отметим, что на счету нашей сборной по боксу на данный момент 3 лицензии.

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