Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в вечерней сессии пятого дня соревнований на ринг вышли еще двое спортсменов сборной Азербайджана.

В 1/16 финала Шамиль Аскеров (57 кг) встретился с Руджакраном Джантронгом (Таиланд). Поединок завершился победой нашего боксера со счетом 3:0 (30:26, 28:28, 30:26, 29:27, 28:28). Он бросит вызов Калебу Тирадо (Пуэрто-Рико) в своем третьем бою. Встреча состоится 30 мая.

Зейнаб Рагимова также прошла в 1/8 финала. Наша спортсменка, выступавшая в весовой категории 54 кг, в первом бою нокаутировала Итати Сулету (Боливия). Она выиграла со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28). Свой следующий поединок Рагимова проведет 1 июня против Орнеллы Хавьяриман (Бурунди).

Отметим, что лицензионный турнир завершится 3 июня.

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