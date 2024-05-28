Малик Гасанов одержал вторую победу на лицензионном турнире

Азербайджанский боксер Малик Гасанов принял участие в своем втором бою на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает İdman.biz, член сборной, выступающий в весовой категории 63,5 кг, в 1/8 финала встретился с Чол Ман Чхве (Северная Корея). Хотя поединок завершился со счетом 1:1 (30:27, 28:28, 28:28, 28:28, 28:29), судьи посчитали нашего боксера лучше соперника, и Гасанов вышел в 1/8 финала. В следующем бою он встретится с Шионом Нисиямой (Япония). Поединок состоится 29 мая.

Отметим, что сегодня на ринг выйдут Шамиль Аскеров (57 кг) и Зейнаб Рахимова (54 кг).

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