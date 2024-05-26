Малик Гасанов победил своего польского соперника на лицензионном турнире

Азербайджанский боксер Малик Гасанов с победы начал II Всемирный квалификационный олимпийский турнир, проходящий в столице Таиланда Бангкоке.

Как сообщает İdman.biz, член национальной сборной, выступающий в весе 63,5 кг, в своем первом поединке встретился с поляком Бартломеем Рошковижем. Гасанов выиграл все 3 раунда. Наш боксер одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и вышел в 1/16 финала. В своем втором бою он встретится с Чол Ман Чхве (Северная Корея). Поединок состоится 28 мая.

Отметим, что Сархан Алиев (71 кг) выйдет сегодня на ринг в вечерней сессии.

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