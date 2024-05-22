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"Спешка помешала мне выйти в финал"

Бокс
Новости
22 Мая 2024 20:21
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"Спешка помешала мне выйти в финал"

«На самом деле результат оказался ниже, чем я ожидал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Руслан Нуруллаев.

По словам Нуруллаева, завершившего соревнования с бронзовой медалью, 99% участников хорошо подготовились к соревнованиям: "Я был на пике подготовки. Лишь небольшая неопытность и спешка помешали мне выйти в финал. Были сильные конкуренты. Верю, что на следующих соревнованиях этих ошибок не повторится и я смогу заменить бронзу на золото».

Отметим, что Нихад Гулузаде (60 кг) завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы U23.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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