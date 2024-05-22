Объявлены имена наших боксеров на лицензионный турнир

24 мая в столице Таиланда Бангкоке стартует II Всемирный олимпийский квалификационный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, сборную Азербайджана на 10-дневных соревнованиях будут представлять девять боксеров.

На соревнованиях выступят Шамиль Аскеров (57 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Марджона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Махсати Хамзаева (57 кг), Шахла Аллахвердиева (66 кг) и Айнур Рзаева (75 кг).

Ожидается, что в турнире примут участие более 600 боксеров из 133 стран и сборная беженцев. В ходе соревнований 28 мужчин и 23 женщины завоюют лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Согласно регламенту, право на участие в столице Франции будут иметь трое (мужчины) в весовой категории 57 кг, 5 - в 63,5 кг, 5 - в 71 кг и 4 - в других весах.

Жеребевка состоится 23 мая.

Отметим, что Ниджат Гусейнов (51 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) уже завоевали лицензию на Париж-2024.

İdman.biz