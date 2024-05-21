Состоялась церемония открытия финального этапа зонального первенства - ФОТО

Состоялась церемония открытия финального этапа зонального первенства среди кадетов по боксу.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с парада команд-участниц.

Выступая далее, советник президента Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Самир Гусейнов отметил, что участие такого количества молодежи в соревнованиях является положительным моментом:

"Развитие бокса в регионах имеет для нас большое значение. Зональные соревнования проводятся уже 2 года и мы видим результаты. По итогам заключительного этапа будут выбраны спортсмены, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы. В дальнейшем планируем провести решающий этап и в регионах".

Представитель Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзаев рассказал о важности соревнований и пожелал участникам успехов.

После исполнения Государственного гимна первенство было объявлено открытым.

Отметим, что на соревнованиях свои силы проверят 220 боксеров из 56 команд. Финальный этап завершится 26 мая.

İdman.biz