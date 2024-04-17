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Азербайджанские боксеры примут участие в чемпионате Европы - ИМЕНА

Бокс
Новости
17 Апреля 2024 16:26
Азербайджанские боксеры примут участие в чемпионате Европы - ИМЕНА

18 апреля в столице Сербии Белграде стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, на 11-дневных соревнованиях проверит свои силы и сборная Азербайджана.

Наша сборная примет участие в полном составе в борьбе боксеров-мужчин. Тренерский штаб дал шанс следующим боксерам - Гасан Меликов (48 кг), Масуд Юсифзаде (51 кг), Амин Мамедзаде (54 кг), Шамиль Аскеров (57 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Наби Искендеров (67 кг), Сархан Алиев (71 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Эльдар Гулиев (86 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) и Мохаммед Абдуллаев (+92 кг).

В женских соревнованиях по боксу выступят Анаханым Исмайлова (48 кг), Марджона Савриева (50 кг), Зейнаб Рахимова (54 кг), Мехсети Хамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг).

Отметим, что в чемпионате ожидается участие 400 боксеров из 35 стран в 25 весовых категориях (13 мужчин, 12 женщин).

İdman.biz

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