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Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

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14 Апреля 2024 18:41
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров стал чемпионом Европы.

Как сообщает İdman.biz, спортсмен, выступающий в весе 48 кг, добился этого на континентальном молодежном чемпионате по боксу, проходящем в хорватском Порече.

В финале он бился с Александром Зверевым (Украина). Назаров, завершивший все 3 раунда в свою пользу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27), завоевал золотую медаль и спел гимн Азербайджана в Порече.

Отметим, что в вечерней сессии финального раунда Омар Асланлы (54 кг) встретится с Максимом Чекиным (Украина).

İdman.biz

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