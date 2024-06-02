5 боксеров, реанимировавших карьеру, перейдя в другой дивизион - ВИДЕО - ФОТО

Эти боксеры перезагрузили карьеру в другом дивизионе

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Хильберто Рамирес, Теофимо Лопес и другие боксеры реанимировали карьеру в новом дивизионе



1. Бернард Хопкинс

Бернард Хопкинс вошел в историю, как один из самых доминирующих чемпионов мира по боксу в среднем весе. В молодые годы он безжалостно нокаутировал одного соперника за другим.

Невероятные физические данные, постоянная самоотдача и жесточайшая дисциплина позволяли Хопкинсу конкурировать в среднем весе вплоть до 40 лет. Однако со временем возраст взял свое и в 2005 году Бернард потерпел 2 поражения судейским решением от Джэрмейна Тейлора.

Серия неудач против более молодого соперника дала понять, что эра Хопкинса заканчивается. В такой ситуации логично было бы повесить перчатки на гвоздь, однако Бернард предпринял попытку перехода в полутяжелый дивизион с целью реанимировать карьеру.

Антонио Тарвер - Бернард Хопкинс (2006) / Легендарные бои

Чтобы добраться до поясов в новой весовой категории, у американца ушло почти 5,5 лет. Получить титульный поединок ему помогла победа судейским решением в апреле 2010-го над Ройем Джонсом.

Пройдя другого легендарного бойца, Хопкинс в битве за 2 титула по версиям WBC и IBO встретился с Жаном Паскалем. Первый поединок завершился вничью, а вот в реванше Бернард оказался сильнее противника - победа по очкам.

Таким образом, в 46 лет Хопкинс стал чемпионом мира в полутяжелом весе после того, как решил покинуть привычный средний дивизион.

2. Райан Гарсия

Райан Гарсия и Джервонта Дэвисgloballookpress.com

Свой путь в профессиональном боксе Райан Гарсия начал во втором полулегком весе. Впрочем, раскрылся он именно в категории до 61 кг, где собралось огромное количество звезд, начиная от Василия Ломаченко и заканчивая Шакуром Стивенсоном.

До предыдущего года карьера Райана развивалась стремительными темпами. Американец набил серию из 23-х побед, завоевал временный титул WBC и стал очень популярен в медиа.

Тем не менее, у экспертов и болельщиков были сомнения насчет уровня бокса Гарсии, потому как по-настоящему сильных соперников в карьере у него еще не было. Шанс проявить себя предоставился Райану в противостоянии с Джервонтой Дэвисом.

Однако «Танк» без особых проблем нокаутировал оппонента, намекнув на то, что он не является бойцом чемпионского уровня в легком весе. После такого громкого поражения Гарсии больше ничего не оставалось, как сменить дивизион.

Переход в первую полусреднюю категорию оказался более, чем удачным. В дебюте Райан одолел техническим нокаутом крепкого Оскара Дуарте. С учетом статуса и звездности в медиа этого оказалось достаточно, чтобы получить титульный поединок против Девина Хэйни, также недавно поднявшегося в этот вес.

Перезагрузка карьеры явно удалась. Уже в ближайшее время Гарсия может стать чемпионом мира в первом полусреднем весе.

3. Теофимо Лопес

Теофимо Лопес и Джермейн Ортисgloballookpress.com

Восхождение Лопеса на мировой арене получилось очень стремительным. Уже в 21 год он завоевал статус претендента на титул IBF в легком весе. А к концу 2019-го Теофимо одолел Ричарда Комми и стал чемпионом мира.

В объединительном поединке за 3 титула по версиям IBF, WBA Super и WBO молодой американец сумел пройти уже состоявшуюся суперзвезду дивизиона Василия Ломаченко, одолев его единогласным решением судей.

Но в ноябре 2021 года Лопес неожиданно уступил Джорджу Камбососу. Теофимо в одночасье потерял все пояса и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Шансов вернуть титулы обратно промоутеры Лопесу не предоставили и боксеру пришлось сменить дивизион — подняться в первую полусреднюю категорию. Выиграв 2 поединка, он вышел на титульник с непобежденным на тот момент Джошем Тейлором за пояс WBO.

Теофимо устроил британцу настоящий декласс. Он нанес Тейлору поражение, выиграв бой по очкам, и внес свое имя в историю, как чемпион мира в двух дивизионах.

4. Джон Райдер

Canelo Alvarez (Mexico) vs John Ryder (England) | BOXING fight, HD

Джон Райдер очень работоспособный и неуступчивый боксер, но таланта и популярности ему явно не хватало. В среднем весе он несколько раз был близок к тому, чтобы стать чемпионом мира, но проваливался в самый ответственный момент.

С мая 2015-го по сентябрь 2016-го в карьере британца начались настоящие качели. Он одержал 3 победы и потерпел 2 поражения. Это явно не та статистика, с которой можно рассчитывать на громкие бои.

Недолго думая, Джон перешел во второй средний дивизион. Однако многие считали это решение ошибочным, потому как в данной категории конкуренция гораздо выше. Стать чемпионом мира Райдеру здесь не удалось.

Но у него получилось привлечь к себе внимание и добиться несколько громких поединков с высоким гонораром. После четырех побед кряду в 2019-м британец получил бой с Каллумом Смитом за пояс WBA Super.

Правда, тогда Райдер проиграл по очкам. Закрыв ту неудачу винстриком из четырех боев, Джон получил поединок с самим «Канело» за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Мексиканец оказался гораздо сильнее и едва не финишировал Райдера. Однако Джон поразил мир своей невероятной стойкостью и заработал целое состояние. Так что в какой-то степени переход в другую категорию оказался вполне оправданным.

5. Хильберто Рамирес

Хильберто Рамирес (справа)globallookpress.com

Хильберто Рамирес, как и его звездный соотечественник из Мексики Сауль Альварес, ярко показал себя во втором среднем весе. Он даже сумел стать чемпионом мира по версии WBO. Однако промоутерам «Зурдо» был не интересен.

Ему четко дали понять, что в этой весовой категории из Мексики может быть только одна суперзвезда и это «Канело». От безысходности Рамиресу пришлось перейти в полутяжелый дивизион.

Забег из пяти выигранных поединков и статус непобежденного боксера в ноябре 2022 года подарили ему титульник с Дмитрием Биволом по версии WBA Super. Россиянин оказался сильнее - победа единогласным решением.

После такого исхода ждать второго шанса подраться за пояс пришлось бы очень долго. Особенно с учетом того, что мир в ожидании поединка Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона.

Хильберто вновь поднялся вверх. Выиграв по очкам у Джо Смита, он получил титульный поединок чемпиона мира по линии WBA Super в первом тяжелом весе.

Встреча произошла 24 марта этого года. Рамирес с разгромным счетом 118:110 победил и стал новым чемпионом. Путь «Зурдо» к славе и всеобщему признанию получился тернистым и долгим.

Но останавливаться на достигнутом мексиканец не собирается. Он строит большие планы и рассчитывает пошуметь в тяжелом дивизионе с Фьюри и Джошуа.

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