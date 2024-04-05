Еще 3 наших боксера преодолели этап на чемпионате Европы

В хорватском Порече продолжается молодежный чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований 3 спортсмена сборной Азербайджана вышли на ринг и завершили свои первые поединки победами.

В весовой категории 48 кг Билалхабаши Назаров встретился с Эрисом Садуллой (Турция). Встреча завершилась победой нашего боксера. Назаров победил своего соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:26, 30:26, 30:27). В 1/4 финала он встретится со Скоттом Томпсоном из Ирландии. Бой состоится 11 апреля.

Его успех повторил Омар Асланлы (54 кг). Участник команды выбил Алексея Сарыоглу (Молдова) – 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). 9 апреля Асланлы в 1/8 финала встретится с французом Джеммалем Мохамедом.

Ибрагим Зейналов (63,5 кг) также выиграл свой первый поединок. Наш представитель оказался сильнее Сандро Спичи (Франция). Зейналов, одолевший своего соперника со счетом 5:2, встретится с Эммануилом Фотиадисом (Греция) в 1/8 финала. Поединок состоится 9 апреля.

Отметим, что в первый день соревнований в 1/8 финала также вышел Магомедали Гасымзаде (60 кг).

İdman.biz