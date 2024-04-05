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Джошуа назвал победителя в предстоящем бою Майка Тайсона и Джейка Пола

Бокс
Новости
5 Апреля 2024 23:40
Джошуа назвал победителя в предстоящем бою Майка Тайсона и Джейка Пола

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», известный британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между прославленным американцем Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом. Он пройдёт 20 июля в Арлингтоне (США).

«Тайсон уже немолодой. Молюсь, чтобы с его здоровьем всё было в порядке. Джейк Пол победит в силу молодости. Так мне кажется. Что я думаю о подобных поединках? Меня всё устраивает. Не вижу ничего плохого», - сказал Джошуа в эфире Ross Show.

В общей сложности на счету Пола десять боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке Джейк одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. В активе Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений. Отметим, что Полу сейчас 27 лет, а Тайсону - 57.

İdman.biz

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