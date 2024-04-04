4 Апреля 2024
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Азербайджанский боксер начал чемпионат Европы с победы

Бокс
Новости
4 Апреля 2024 19:41
Азербайджанский боксер начал чемпионат Европы с победы

В хорватском Порече стартовал молодежный чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на ринг вышли спортсмены сборной Азербайджана.

В категории до 60 кг Магомедали Гасымзаде в 1/16 финала встретился с Демурови Леваном (Грузия). Все 3 раунда завершились победой нашего соотечественника - 5:0.

В следующем поединке Гасымзаде встретится с Джеммалем Мохамедом Али Камелем (Франция). Бой состоится 7 апреля.

Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 11 азербайджанских боксеров.

İdman.biz

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