Азербайджанский боксер начал чемпионат Европы с победы

В хорватском Порече стартовал молодежный чемпионат Европы по боксу.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на ринг вышли спортсмены сборной Азербайджана.
В категории до 60 кг Магомедали Гасымзаде в 1/16 финала встретился с Демурови Леваном (Грузия). Все 3 раунда завершились победой нашего соотечественника - 5:0.
В следующем поединке Гасымзаде встретится с Джеммалем Мохамедом Али Камелем (Франция). Бой состоится 7 апреля.
Отметим, что в чемпионате Европы принимают участие 11 азербайджанских боксеров.
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