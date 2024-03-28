"Великий шелковый путь": 6 наших боксеров вышли в финал - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный раунд традиционного международного турнира среди мужчин-боксеров «Великий шелковый путь». İdman.biz сообщает, что в соревнованиях, в которых участвует 121 спортсмен из 11 стран, в финал вышли еще 4 спортсмена сборной Азербайджана.

Хасан Маликов (48 кг) в полуфинале встретился с Шодиёрджоном Меликузиевым (Узбекистан). Бой завершился победой национального участника. Он победил своего соперника 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 27:30). Маликов выяснит свои отношения с казахстанцем Темирташем Юсуповым в финале.

В весовой категории до 57 кг Шамиль Аскеров в полуфинале встретился с Бузургмехром Искановым (Таджикистан). Матч завершился в пользу нашего боксера - 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). В бою за золотую медаль Аскеров встретится с Худойназаром Файзовым (Узбекистан).

В финал также вышел Азрак Бабиров (60 кг). В полуфинале он победил представителя Узбекистана Саята Ильясова - 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28). Бабиров сразится за звание победителя с Талгатом Сиримбетовым (Казахстан).

Тайфур Алиев (63,5 кг) повторил успех своих товарищей по команде. На пути к финалу наш боксер победил россиянина Илью Попова со счетом 4:1 (27:30, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28). В решающем поединке Алиев померится силами с Абдуллой Мадаминовым (Узбекистан).

При этом количество наших боксеров, которые выйдут на ринг в финале 28 марта, увеличилось до 6. Ранее это право завоевали также Мурад Аллахвердиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). Они сразятся с Хасмагомедом Джавахановым (Россия) и Тогамбаем Садындиком (Казахстан) соответственно.

Вслед за Сарханом Будаговым (80 кг) Мухаммад Абдуллаев (+92 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Ильгар Салахов (67 кг), Кямран Шахсуварлы и Миршариф Кязимзаде (оба 75 кг) завоевали бронзовые медали. Они проиграли в полуфинале.

Финальные бои соревнований, которые пройдут в Центре бокса, начнутся в 14:00.

Отметим, что женская сборная Азербайджана завершила турнир с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

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