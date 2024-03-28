28 Марта 2024
RU

"Великий шелковый путь": 6 наших боксеров вышли в финал - ФОТО

Бокс
Новости
28 Марта 2024 09:15
"Великий шелковый путь": 6 наших боксеров вышли в финал - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный раунд традиционного международного турнира среди мужчин-боксеров «Великий шелковый путь». İdman.biz сообщает, что в соревнованиях, в которых участвует 121 спортсмен из 11 стран, в финал вышли еще 4 спортсмена сборной Азербайджана.

Хасан Маликов (48 кг) в полуфинале встретился с Шодиёрджоном Меликузиевым (Узбекистан). Бой завершился победой национального участника. Он победил своего соперника 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 27:30). Маликов выяснит свои отношения с казахстанцем Темирташем Юсуповым в финале.

В весовой категории до 57 кг Шамиль Аскеров в полуфинале встретился с Бузургмехром Искановым (Таджикистан). Матч завершился в пользу нашего боксера - 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). В бою за золотую медаль Аскеров встретится с Худойназаром Файзовым (Узбекистан).

В финал также вышел Азрак Бабиров (60 кг). В полуфинале он победил представителя Узбекистана Саята Ильясова - 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28). Бабиров сразится за звание победителя с Талгатом Сиримбетовым (Казахстан).

Тайфур Алиев (63,5 кг) повторил успех своих товарищей по команде. На пути к финалу наш боксер победил россиянина Илью Попова со счетом 4:1 (27:30, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28). В решающем поединке Алиев померится силами с Абдуллой Мадаминовым (Узбекистан).

При этом количество наших боксеров, которые выйдут на ринг в финале 28 марта, увеличилось до 6. Ранее это право завоевали также Мурад Аллахвердиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). Они сразятся с Хасмагомедом Джавахановым (Россия) и Тогамбаем Садындиком (Казахстан) соответственно.

Вслед за Сарханом Будаговым (80 кг) Мухаммад Абдуллаев (+92 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Ильгар Салахов (67 кг), Кямран Шахсуварлы и Миршариф Кязимзаде (оба 75 кг) завоевали бронзовые медали. Они проиграли в полуфинале.

Финальные бои соревнований, которые пройдут в Центре бокса, начнутся в 14:00.

Отметим, что женская сборная Азербайджана завершила турнир с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

5 громких боксерских боев, которые не состоятся в 2024 году
27 Марта 22:37
Бокс

5 громких боксерских боев, которые не состоятся в 2024 году

«Канело» и Бенавидес, Тим Цзю и Чарло - кто из звездных боксеров не подерется друг с другом в 2024 году?
"Великий шелковый путь": 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали наших женщин-боксеров - ФОТО
27 Марта 17:22
Бокс

"Великий шелковый путь": 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали наших женщин-боксеров - ФОТО

В Баку прошли финальные бои международного турнира среди женщин-боксеров "Великий шелковый путь"
"Великий шелковый путь": 2 полуфинала, 2 финала, 2 бронзовые медали - ФОТО
27 Марта 09:42
Бокс

"Великий шелковый путь": 2 полуфинала, 2 финала, 2 бронзовые медали - ФОТО

В Баку продолжается международный турнир "Великий шелковый путь", в котором участвуют мужчины и женщины-боксеры
"Великий шелковый путь": двое наших боксеров в финале, четверо завоевали бронзовые медали - ФОТО
26 Марта 16:22
Бокс

"Великий шелковый путь": двое наших боксеров в финале, четверо завоевали бронзовые медали - ФОТО

В Баку завершился полуфинальный раунд международного турнира среди женщин-боксеров "Великий шелковый путь"
5 азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира - ФОТО
26 Марта 11:21
Бокс

5 азербайджанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира - ФОТО

В Баку продолжается международный турнир "Великий шелковый путь"
Трое наших боксеров начали международный турнир с победы - ФОТО
25 Марта 10:12
Бокс

Трое наших боксеров начали международный турнир с победы - ФОТО

В Баку стартовал международный турнир «Великий шелковый путь», в котором принимают участие боксеры-мужчины и женщины

Самое читаемое

Итоговая встреча по Жуниньо: игрок "Карабаха" как замена Абубакара
26 Марта 11:39
Азербайджанский футбол

Итоговая встреча по Жуниньо: игрок "Карабаха" как замена Абубакара

"Бешикташ" не отстает от нападающего "Карабаха"
Азербайджан спасся в концовке - ВИДЕО - ФОТО
25 Марта 21:51
Футбол

Азербайджан спасся в концовке - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня сборная Азербайджана провела свою очередную игру
Гурбаном Гурбановым интересуется "Спартак"
25 Марта 17:31
Азербайджанский футбол

Гурбаном Гурбановым интересуется "Спартак"

"Были разговоры о "Лацио", чемпионате Турции"
Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024
27 Марта 07:21
Азербайджанский футбол

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024

Сборная соседней страны оказалась сильнее Греции в плей-офф Лиги наций УЕФА